Watch Dogs Legion sistem gereksinimleri neler? Watch Dogs Legion kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Ubisoft'un popüler açık dünya oyunu Watch Dogs'un 2020'de piyasaya sürdüğü Watch Dogs Legion'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Londra'da bir Hacker olarak yer aldığığınız Watch Dogs Legion sistem gereksinimleri neler? Watch Dogs Legion kaç GB? Detayları haberimizde…
Çöküşün eşiğindeki Londra'yı kurtarmak için, etrafında gördüğün herkesi kullanıp, sızma ve hack eylemleri gerçekleştirerek bir direniş inşa etmek zorundasın. Direnişe hoş geldin. Peki, Watch Dogs Legion sistem gereksinimleri neler? Watch Dogs Legion kaç GB? İşte detaylar…
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 5 1400
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya GeForce GTX 1650
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 45 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 1600
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya GeForce GTX 1660 Super
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 45 GB
Watch Dogs Legion'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
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Watch Dogs Legion'da desteklenen diller arasında Türkçe bulunmamaktadır. Seslendirme: İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca (İspanya), Rusça, Japonca, Metin: İspanyolca (Latin Amerika), Felemenkçe, Lehçe, Korece, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Arapça