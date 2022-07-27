İkinci Dünya Savaşı araçlarının yer aldığı Steam'in oynaması ücretsiz savaş oyunu War Thunder'ın sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, War Thunder sistem gereksinimleri neler? War Thunder kaç GB? İşte detaylar…

WAR THUNDER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

War Thunder'ı düşük grafiklerde oynamak için Intel Dual Core işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon 77XX ekran kartı gerektirirken önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel Core i5 veya Ryzen 5 3600 işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce 1060 veya AMD Radeon RX 570 ekran kartı gerektirmektedir.

WAR THUNDER MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Dual-Core 2.2 işlemci

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon 77XX veya NVIDIA GeForce GTX 660

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 17 GB kullanılabilir alan

WAR THUNDER ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 veya Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1060 veya Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 95 GB kullanılabilir alan

WAR THUNDER KAÇ GB?

War Thunder'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 17 GB boş depolama alanı gerekmektedir.