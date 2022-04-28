Twitch yeni dönem! İzlenme sayısına göre reklam yayınlanacak

Bloomberg'in paylaştığı rapora göre Twitch, söz konusu yayıncıların sahip olduğu izleyicilerinin artan sayıda reklam göndermeye teşvik etmek de dahil olmak üzere, en iyi yayıncılara nasıl ödeme yaptığını gözden geçirmeyi düşünüyor.

Bu seçeneğin hala Twitch'te planlama aşamasında olduğunu hatırlatmakta fayda var ve Bloomberg, planın hala tamamen işe yaramayabileceğini de vurguluyor. Ancak işler istendiği gibi giderse, raporda belirtildiği üzere önümüzdeki aylarda yürürlüğe girebileceği iddia ediliyor.

Yapılacak güncelleme ile yayıncıların da fazla reklam yayınlaması için teşvikler sunacaktır. Teklif, sitenin en büyük yayıncılarına verilen abonelik ücretlerinin oranının da azaltacağını söyledi.

Twitch'in para kazanma yapısındaki bazı değişikliklerin bu yaz en kısa sürede uygulanacağı bildirilirken yayıncıların üst kademelerine verilen kanal aboneliklerinin gelir kesintisinin yüzde 70'ten 50'ye düşürülmesi planlanıyor.