Twitch yayıncısı Burak Şener, Kahramanmaraş depremine canlı yayında yakalandı
Gamegar Haberleri
Twitch yayıncısı Burak Şener, Kahramanmaraş'taki 7.4 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandı. Depremi ilk sallantıyla fark eden yayıncı, masanın altına saklanarak izleyicilerine seslendi. Yayıncının depreme yakalandığı an canlı yayın kamerasına anbean yansırken gelen sesler herkesi korkuttu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD'dan 7,4 olarak açıklanırken Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Deprem anı ise Burak Şener adlı Twitch yayıncısının canlı yayın kamerasına yansıdı.
CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI
Sabah 04.17'de Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,4 şiddetindeki depreme popüler canlı yayın platformu Twitch'te yakalanan Kırmızı Kep kullanıcı adlı Burak Şener, depremi ilk sallantıda fark ederek kendini masanın altına sakladı.
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"ÇOK KÖTÜ, BİNA YIKILACAK"
Şiddetin artmasıyla beraber masanın altından takipçilerine seslenen yayıncı, "Arkadaşlar çok kötü, bina yıkılacak" sözlerine yer vermesinin ardından depremin şiddeti arttı ve canlı yayın kesintiye uğradı.