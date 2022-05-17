Twitch'te kara para aklayan şebekeye şafak operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı - Haberler

Twitch'te kara para aklayan şebekeye şafak operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberine göre Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak operasyonu düzenlendi. Ünlü yayıncılık platformu Twitch'i kullanarak sosyal medya platformunda dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik İstanbul merkezli Eskişehir, Balıkesir, Adana, İzmir, Çanakkale, Kırşehir ve Ankara illerinde...
Popüler canlı yayın platformu Twitch'te milyonlarca dolar kara para akladığı iddia edilen yayıncılara İstanbul merkezli 7 ilde şafak operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda 18 yayıncı gözaltına alındı.
Twitch'i kullanarak sosyal medyada dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik İstanbul merkezli Eskişehir, Balıkesir, Adana, İzmir, Çanakkale, Kırşehir ve Ankara illerinde 18 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle Twitch'te yayın yapan kişilere para göndererek dolandırıcılık yöntemiyle elde edilen paraları akladığı belirlendi. Daha önce de Twitch yayıncılarına yönelik operasyon yapıldığı ve bugün yapılan operasyonun ikinci kısmı olduğu öğrenildi.
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Bu yöntemle haksız kazanç elde edildiğini belirleyen polis, yapılan geniş çaplı çalışmada 18 şüpheliyi tespit etti. Operasyonun İstanbul ayağında ise başta Bağcılar olmak üzere 9 ilçedeki adreslere operasyon yapıldı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyona özel harekat timleri de destek verdi.Adreslerde yapılan aramalar sonrasında gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: İHA