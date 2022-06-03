Tunic, PlayStation 4 ve PlayStation 5'e geliyor - Haberler

Souls-like, keşif, bulmaca ve rol yapma oyunu olan Tunic, büyük maceralara atılan küçük bir tilkiyi anlatan izometrik aksiyon oyunudur. Finji'nin yayıncılığını üstlenip TUNIC Team'in geliştiriciliği yaptığı Tunic, PS4 ve PS5'e çıkış yapacak.

Sony'nin 2 Haziran'da gerçekleştirdiği State of Play etkinliğinde son zamanların sevilen izometrik oyunu Tunic'in 27 Eylül 2022'de PlayStation 5 ve PlayStation 4 kullanıcıları için çıkış yapacağı duyuruldu.

TUNIC KONUSU NEDİR?

Büyük maceralara atılan küçük bir tilkiyi anlatan izometrik aksiyon oyunu TUNIC'te kayıp efsaneler, kadim güçler ve vahşi canavarlarla dolu bir diyarı keşfet. Harap olmuş bir diyara düştükten sonra en büyük silahın olan merak duygunu kullanarak devasa yaratıklarla yüzleşecek, tuhaf ve güçlü eşyalar toplayacak ve uzun zaman önce unutulan sırları açığa çıkaracaksın.

BİR EFSANEYE DÖNÜŞ

Hikâyeler, bu diyarda büyük bir hazineden söz eder. Belki de altın kapının ötesindedir? Ya da yeraltının derinliklerinde? Bazı masallarda bulutların üstüne inşa edilmiş bir saraydan ve inanılmaz güçlere sahip kadim varlıklardan bahsedilir. Peki sen ne bulacaksın?

KUTSAL BİR KİTABI BİRLEŞTİR

Seyahatlerin sırasında oyunun kullanım kılavuzunu birleştireceksin. Sayfa sayfa ilerlerken yeni haritaları, ipuçlarını, özel teknikleri ve en derinlere saklanmış sırları açığa çıkaracaksın. Bütün sayfaları bulman halinde seni güzel bir şey bekliyor olabilir...

CESUR OL, KÜÇÜK TİLKİ!

Büyük bir çeşitlilik sunan teknik savaşlara hazır ol. Kaçın, blokla, karşıla ve saldır! İster büyük olsun ister küçük, karşına çıkan çok sayıda canavarı nasıl alt edeceğini öğren ve maceranda sana yardımcı olacak yeni eşyalar keşfet.