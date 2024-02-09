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The Witcher 4 ve Cyberpunk 2077'nin devam oyunu çok platformlu olacak

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Xbox'ın özel oyun kataloğunu PlayStation ve Switch'e açma iddiaları dolaşırken, CD Projekt'in ortak CEO'su The Witcher ve Cyberpunk 2077 hayranlarını, stüdyonun oyunlarının "agnostik platform" olmaya devam edeceğini hatırlattı.

Son birkaç hafta boyunca, birkaç Xbox oyununun diğer konsollara geleceği yönünde haberler gelmeye devam etti. İlk başta, Hi-Fi Rush'ın Nintendo Switch'e geçişine dair söylentiler vardı ve daha yakın bir zamanda, Starfield, Indiana Jones ve daha fazlasının olası PS5 lansmanlarına bağlantılı olduğuna dair haberler ortaya çıktı.

CD Projekt'in ortak CEO'su, Michal Nowakowski, takipçilerine stüdyonun oyunlarının (örneğin The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077'nin) "platform agnostik olmaya devam edeceğini" söylüyor.

Tepkiler yeterince olumlu olsa da birkaç kişi CD Projekt'in bazı oyunlarının her yerde mevcut olmadığına dikkat çekti. Örneğin, The Witcher 1 yalnızca PC'de oynanabilir.

"2007'de yapabildiğimiz tek şey PC için Witcher 1'di" diye yanıt veren CEO, "Ve o zamanlarda bunu kesinlikle konsollara getirmeye çalıştık. Bu süreçte neredeyse iflas ediyorduk ve şirket olarak başka bir gün yaşamaya ve başka bir hikaye anlatmaya devam etmek zorunda kaldık." dedi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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