The Witcher 4 ve Cyberpunk 2077'nin devam oyunu çok platformlu olacak

Son birkaç hafta boyunca, birkaç Xbox oyununun diğer konsollara geleceği yönünde haberler gelmeye devam etti. İlk başta, Hi-Fi Rush'ın Nintendo Switch'e geçişine dair söylentiler vardı ve daha yakın bir zamanda, Starfield, Indiana Jones ve daha fazlasının olası PS5 lansmanlarına bağlantılı olduğuna dair haberler ortaya çıktı.

CD Projekt'in ortak CEO'su, Michal Nowakowski, takipçilerine stüdyonun oyunlarının (örneğin The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077'nin) "platform agnostik olmaya devam edeceğini" söylüyor.

Tepkiler yeterince olumlu olsa da birkaç kişi CD Projekt'in bazı oyunlarının her yerde mevcut olmadığına dikkat çekti. Örneğin, The Witcher 1 yalnızca PC'de oynanabilir.

"2007'de yapabildiğimiz tek şey PC için Witcher 1'di" diye yanıt veren CEO, "Ve o zamanlarda bunu kesinlikle konsollara getirmeye çalıştık. Bu süreçte neredeyse iflas ediyorduk ve şirket olarak başka bir gün yaşamaya ve başka bir hikaye anlatmaya devam etmek zorunda kaldık." dedi.