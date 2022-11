The Witcher 3 Yeni Nesil Sürümü için Çıkış Tarihi Açıklandı

Uzun zamandır beklenen The Witcher 3 yeni nesil sürümü için sonunda çıkış tarihi belli oldu.

CD Projekt Red, The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil güncellemesinin 14 Aralık 2022'de PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformlarına çıkacağını duyurdu. Oyunun resmi internet sitesindeki duyuruya göre, The Witcher 3'ün yeni nesil sürümünde "ray tracing (ışın izleme) desteği dahil tonlarca görsel, performans ve teknik geliştirmelerin yanı sıra konsollarda hızlı yükleme süreleri, çeşitli modların entegrasyonu ve daha fazlası" yer alacak.

Ek olarak, oyunun yeni nesil sürümünde Netflix'in The Witcher dizisinden ilham alınarak Geralt için yeni silahlar, zırhlar ve bazı karakterler için de yeni kostümler bulunacak.

The Witcher Remake Resmi Olarak Duyuruldu

Oyuna sahip olanlar The Witcher 3'ün yeni nesil sürümüne ücretsiz olarak yükselteme yapabilecekler. Sahip olmayanlar ise içerisinde oyun için çıkmış olan iki büyük genişleme paketi Hearts of Stone ve Blood and Wine da dahil olduğu The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition'ı satın alabilecekler. İlerleyen süreçte kutulu olarak da satışa çıkacak.

CD Projekt Red ayrıca The Witcher 3: Wild Hunt yeni nesil sürümüne ait tüm detayları ve oynanış görüntülerini önümüzdeki hafta düzenleyeceği bir canlı yayın etkinliği ile paylaşacağını da belirtti.

2020'de duyurulan The Witcher 3'ün yeni nesil sürümü, ilk başta oyunun Nintendo Switch portunu hazırlayan Saber Interactive tarafından geliştiriliyordu. CD Projekt RED bu yılın başlarında projeyi erteleyerek geliştirme sürecini kendi stüdyosuna taşıma kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından The Witcher 3 yeni nesil sürümü için bir çıkış tarihi bilgisi verilmemişti.