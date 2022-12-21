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The Witcher 3 Next Gen için iyileştirme güncellemesi geldi

Gamegar Haberleri

The Witcher 3 Next Gen için iyileştirme güncellemesi geldi

CD Projekt Red'in geliştirip yayınladığı The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen güncellemesinin gelmesinin ardından oyunda gerçekleşen bazı teknik aksaklıkların giderildiği ve performans iyileştirmelerinin yapıldığı bir güncelleme yayınlandı.

Polonyalı video oyun geliştiricisi CD Projekt Red, 7 yılın ardından The Witcher 3'ü yeni nesil donanımlar için getirdiği güncelleme ile oyunun grafik ve oynanışında birtakım değişikliklere gitti. Ancak, oyunca yaşanan performans sorunları nedeniyle hızlı bir güncelleme yayınlandı.

THE WITCHER 3 NEXT GEN'E GÜNCELLEME GELDİ

The Witcher 3 sahiplerine ücretsiz olarak gelen Next Gen güncellemesinin ardından oyunda genel istikrar ve performans iyileştirmelerinin yapıldığı güncelleme yayınlandı. The Witcher 3 Next Gen güncellemesi Steam'de 3 GB iken GOG platformunda ise 1.9 GB oldu.

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The Witcher 3 Next Gen için iyileştirme güncellemesi geldi

HATALAR GİDERİLDİ

Oyunda performans sorunu yaşayan kullanıcıların bildirileri üzerine geliştirici ekip hızlı bir güncelleme yayınlayarak oyunda yaşanan hataları giderirken performans iyileştirmesinde de bulundu. Yayınlanan bu güncelleme yalnızca PC kullanıcıları için geldi.

The Witcher 3 Next Gen için iyileştirme güncellemesi geldi

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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