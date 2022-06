The Last of Us Part 2'nin satış rakamları açıklandı! Şirketin yüzü gülüyor - Haberler

Geliştirici ekip Naughty Dog'un internet sitesinde yaptığı paylaşımda The Last of Us Part II'nin bahar itibariyle dünya çapındaki satış rakamları açıklandı.

10 MİLYON ADET SATIŞA ULAŞTI

"Sahip olduğumuz desteği bilen stüdyomuz, meraklı izleyicileri tanıtmak ve hayranları canlandırmak için heyecan verici, yeni yollar görmeye devam ediyor. Bu fırsatı göz önünde bulundurarak, The Last of Us'ın muazzam geleceği hakkında konuşalım." sözlerine yer verdi ve The Last of Us Part 2'nin 10 milyon adet satışa ulaştığını duyurdu.

THE LAST OF US PART 1 REMAKE GELİŞTİRİLİYOR

Satış rakamlarının paylaşılmasının yanı sıra The Last of Us Part 1 Remake'in geliştirilme aşamasında olduğunu da açıkladı. The Last of Us Part 1 Remake'i PlayStation 5 ve PC kullanıcıları için çıkış yapacak.

The Last of Us Part 1'in PC ve PS5 kullanıcılarına çıkış yapacağının duyurulmasının ardından "Daha fazla kişinin oyundan keyif almasını sağlamak için bu tek oyunculu deneyimde modernize edilmiş oynanış, iyileştirilmiş kontroller ve genişletilmiş erişilebilirlik seçenekleri uyguladık." sözlerine yer veren Naughty Dog, "Etkiler, keşif ve savaş geliştirildi. PS5'in güçlü donanımından yararlanarak 3D Ses*, dokunsal ve uyarlanabilir tetikleyiciler de uyguladık. Hem geri dönen hayranlar hem de yeni oyuncular, hem The Last of Us Part 1'i hem de önceki hikâyesi Left Behind'ı yepyeni bir şekilde deneyimleme fırsatına sahip olacaklar." dedi.