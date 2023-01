The Last of Us dizisinin Türkiye yayıncısı BluTV oldu

PlayStation'a özel olarak piyasaya sürülen aksiyon macera oyununun dizi uyarlamasının yayıncılığını yapan HBO'nun Türkiye'de bulunmamasının ardından The Last of Us dizisinin Türkiye yayıncısı BluTV olduğu resmen bildirildi.

Blutv'nin Twitter hesabından yapılan paylaşım ile PlayStation ve PC oyuncularının severek oynadığı The Last of Us oyunun dizi uyarlamasının ilk bölümü önümüzdeki hafta BluTV aboneleri ile buluşacak.

THE LAST OF US DİZİSİ BLUTV'DE YAYINLANACAK

Dizinin yurtdışındaki yayıncısı HBO'nun Türkiye'de erişimi olmaması nedeniyle The Last of Us dizisinin Türkiye'deki yayıncısı BluTV olacak.

THE LAST OF US DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

The Last of Us dizisinin ilk bölümü 16 Ocak'ta BluTV'de yayınlanacak.