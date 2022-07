The Forest sistem gereksinimleri neler? The Forest kaç GB?

The Forest, 30 Nisan 2018'de çıkış yapan bir açık dünya hayatta kalma oyunudur. Oyun Kanadalı şirket Endnight Games tarafından geliştirilmiş ve aynı şirket tarafından yayınlanmıştır.

THE FOREST SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

The Forest'ı minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Intel Dual-Coreişlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce 8800GT ekran kartı gerektirmektedir. Yüksek grafiklerde oynamak için ise Quad Core işlemci, 4 GB RAM ve Nvıdıa GeForce GTX 560 ekran kartı gerektiriyor.

Bir kaza sonrası ormana düşen uçaktan sağ kurtulmaya çalışmanızla başlayacağınız The Forest'ın sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, The Forest oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanızgerekiyor? The Forest sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! The Forest kaç GB? Sizler için derledik...

The Forest Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Dual-Core 2.4 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800GT

DirectX: Sürüm 9.0

The Forest Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Quad Core Processor

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560

DirectX: Sürüm 9.0

THE FOREST KAÇ GB?

The Forest oyunu için 5 GB kullanılabilir alan yeterli olacaktır. Oyun rakiplerine ve günümüz oyunlarına kıyasla düşük özelliklere sahip bilgisayarlarda oynanabilecek oyunlardan.