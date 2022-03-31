The Elder Scrolls V: Skyrim hileleri neler? Skyrim PC tüm hileleri!
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Bethesda'nın başarılı PRG serilerinden biri olan The Elder Scrolls'un beşinci oyunu Skyrim'in hilelerinin neler olduğu merak ediliyor. Peki, Skyrim hileleri neler? Skyrim PC hileleri neler?
Skyrim konsol komutlarını kullanarak The Elder Scrolls V: Skyrim'e yeni bir yetenek ve enerji getirebilirsiniz. Aynı şey, RPG deneyimini beğeninize göre uyarlamanıza izin vermek için tasarlanmış en iyi Skyrim hileleri için de söylenebilir. Skyrim'in son 10 yılda sunduklarının çoğunu görmüş olma ihtimaliniz yüksek, bu yüzden bu oyunu taze tutmanın iyi bir yolu budur. Becerileri seviyelendirmek, öğeleri ortaya çıkarmak ve çok daha fazlasını yapmak için Skyrim konsol komutlarını kullanabilirsiniz.
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SKYRIM HİLELERİ NELER?
Skyrim hilelerini kullanabilmeniz için klavyenizde ESC'nin altında bulunan "é" tuşuna basarak konsolu açabilirsiniz. Açılan konsola aşağıdaki hile kodlarını girerek Skyrim'de hile yapabilirsiniz. İşte The Elder Scrolls V: Skyrim'in hileleri...
SKYRIM PC HİLELERİ
- Konsol komutlarını göster - help
- Ölümsüzlük - tgm
- Level atla - advlevel
- Yeteneğini geliştir - advskill [yetenek adı]
- Hedefindeki objeyi canlandır - resurrect
- Tüm ana görev bölümlerini tamamla - caqs
- Haritada üzerinde ki tüm yerler gösterilsin - togglemapmarkers
- Oyunculara tüm büyü güçlerini verin - psb
- Hedefinde ki bi objeyi hareket ettir -movetoqt
- Belirtilen düzeyde kilitli kapı veya konteyner aç - lock [1-100]
- Belirtilmiş kapıyı ve konteyneri aç - unlock
- Belirtilen NPC'yi öldür - kill ( Eğer NPC belirtilmemişse etrafınızda ki tüm NPC'ler ölür )
- Belirtilen miktarda altın ekle - player.additem 0000000f[rakam]
- Belirtilen sayıda lockpick ekle - player.additem 0000000a[rakam]
- Belirtilen sayıda çekiç ekle - player.additem 0000000c[rakam]
- Belirtilen sayıda iskelet anahtarı ekle - player.additem 0000000b[rakam]
- Belirtilen sayıda beceri puanı ekle - modpcs [yetenek], [rakam]
- Belirtilen sayıda öznitelik ekle - modpca [özellik], [rakam]
- Belirtilen sayıda stat puanı ekle- player.setav [stat] [rakam]
- Karakterin büyü kitabına büyü ekle - player.addspell [büyü kodu]
- Karakterin büyü kitabından büyü sil - player.removespell [büyü kodu]
- Oyuncunun Levelini düzenle - player.setlevel [1-255]
- Tüm görev bölümleri - completeallqueststages
- Karakterin saç rengini düzenle - hairtint [red] [green] [blue]
- Karakterin şöhretini düzenle - setpcfame
- Karakterin kötü şöhretini düzenle - setpcinfamy
- Serbest kamera açısı - tfc
- Işınlanma - player.coc [lokasyon kodu]
- Belirtilen yere eşya düşür-player.additem [eşya kodu] [miktar]
- Belirtilen büyüyü ekle - addspell [büyü kodu]
- Duvardan geç - tcl
- Tüm komutları göster - ( 1.hilenin alternatif hilesi ) tfh
- NPC'ler konuşurken alt yazı oluştur - showsubtitle
- Oyunda her şey dahil olsun - tai
- Oyunda herkes kavga etsin - tcai
- Oyun da her şey keşfedilmiş olsun - tdetect
- Hata ayıklamayı göster - ( Bilmeyenler çok kurcalamasın ) tdt
- Oyunu kaydet - savegame [dosya adı]
- Hemen oyundan çık - qqq
- Kamera açısını 75 ve 75 derecen az şekilde ayarla - setcamerafov [derece]
- Karakterin cinsiyetini değiştir - sexchange
- Karakterin doğum günü tarihini değiştir - showbirthsignmenu
- Karakterin sınıfını değiştir - showclassmenu
- Hava durumunu değiştirin - fw [hava kodu]
- Kilitli hava durumlarını açın - releaseweatheroverride
- Seçim ekranını aç - showbirthsignmenu
- Sınıf seçim ekranını aç - showclassmenu
- Oyuna girdiğiniz günleri gösteren ekran - showfullquestlog [quest id'si]
- Görev kayıtlarını göster - showquestlog
- Oyunu full ekran oynayın - ssg
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022