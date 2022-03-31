The Elder Scrolls V: Skyrim hileleri neler? Skyrim PC tüm hileleri!

Skyrim konsol komutlarını kullanarak The Elder Scrolls V: Skyrim'e yeni bir yetenek ve enerji getirebilirsiniz. Aynı şey, RPG deneyimini beğeninize göre uyarlamanıza izin vermek için tasarlanmış en iyi Skyrim hileleri için de söylenebilir. Skyrim'in son 10 yılda sunduklarının çoğunu görmüş olma ihtimaliniz yüksek, bu yüzden bu oyunu taze tutmanın iyi bir yolu budur. Becerileri seviyelendirmek, öğeleri ortaya çıkarmak ve çok daha fazlasını yapmak için Skyrim konsol komutlarını kullanabilirsiniz.

SKYRIM HİLELERİ NELER?

Skyrim hilelerini kullanabilmeniz için klavyenizde ESC'nin altında bulunan "é" tuşuna basarak konsolu açabilirsiniz. Açılan konsola aşağıdaki hile kodlarını girerek Skyrim'de hile yapabilirsiniz. İşte The Elder Scrolls V: Skyrim'in hileleri...

SKYRIM PC HİLELERİ