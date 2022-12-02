The Callisto Protocol incelemeleri açıklandı

Bugün piyasaya sürülen ve Striking Distance Studios tarafından geliştirilen ve Krafton'un yayıncılığını yaptığı hayatta kalma korku oyunu The Callisto Protocol'ün incelemeleri belli oldu. The Callisto Protocol, Metaciritic ve Opencritic'ten 75 puan aldı.

2 Aralık itibariyle PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapan hayatta kalma korku oyunu The Callisto Protocol'ün incelemeleri açıklandı.

THE CALLISTO PROTOCOL İNCELEME PUANLARI

God is a Geek - 8.5/10

Shacknews - 8/10

PC Gamer - 79/100

PSU - 7.5/10

IGN - 7/10

Push Square - 7/10

GamePro - 66/100

VGC - 3/5

Metro GameCentral - 6/10

Game Informer - 6/10

Inverse - 6/10

GameSpot - 5/10

Metacritic- 75/100

OpenCritic- 75/100

The Callisto Protocol'ün Metacritic ve OpenCritic'ten 100 üzerinden 75 puan alarak 2912. sırada yer aldı.

STEAM'DEN OLSUMUZ İNCELEME YAĞMURU

Ayrıca The Callisto Protocol'ün lansmanından saatler sonra ilk incelemeleri yaparak 2 Aralık 11:40 itibariyle yapılan 523 adet Steam kullanıcı incelemesinden sadece yüzde 21'i olumlu oldu ve "Çoğunlukla Olumsuz" incelemeye sahip oldu.