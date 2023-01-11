Teenage Mutant Ninja Turtles oyunu Netflix Games'e eklendi

Netflix'in Kasım 2021'de başlattığı video oyun projesi Netflix Games'in kütüphanesine Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge eklendi. Oyunu Netflix aboneliğine sahip iOS ve Android kullanıcıları ücretsiz bir şekilde erişebilecek.

Netflix, klasik Teenage Mutant Ninja Turtles arcade oyunlarına modern bir bakış açısı getiren Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge'i ekleyerke mobil oyun kütüphanesini genişletiyor.

TMNT: SHREDDER'S REVENGE, NETFLIX GAMES'E GELDİ

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, ilk olarak 2022'de PC ve konsollar için piyasaya sürüldü ve 2023'te de Netflix Games kütüphanesine eklenen ilk oyun oldu. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge'i iOS ve Android kullanıcıları ücretsiz olarak indirebilecek.

Netflix aboneliği olan tüm kullanıcılar, reklamsız, ekstra ücret ödemeden ve uygulama içi satın alma olmadan, 40'tan fazla özel mobil oyunu Android ve iOS cihazlarında ücretsiz olarak oynayabilecekler.