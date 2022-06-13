Team Ninja'nın yeni oyunu Wo Long: Fallen Dynasty duyuruldu

Nioh serisinin arkasındaki stüdyo Team Ninja'nın yeni oyunu Wo Long: Fallen Dynasty, Xbox & Bethesda Games Showcase'de duyuruldu.

Dün akşamki Xbox & Bethesda Showcase 2022 esnasında duyurulan ve ilk fragmanı yayınlanan Wo Long: Fallen Dynasty, fantezi aksiyon türünde olacak. 2023'ün başlarında Xbox Series X|S ve PC için çıkacak. İlk günden Xbox Game Pass, PC Game Pass ve Xbox Cloud üzerinden oynanabilecek. Ayrıca PlayStation platformu için de yayınlanacak.

Oyunun geliştiricisi olan Team Ninja, souls benzeri Nioh serisiyle tanınıyor. Stüdyo son olarak bu yılın mart ayında çıkan Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin'i geliştirmiş ancak bu oyun beklentilerin oldukça altında kalmıştı.

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Oyunu geliştiren ekibin içerisinde Nioh'un yapımcısı Fumihiko Yasuda ile Bloodborne'un yapımcılarından Masaaki Yamagiwa da yer alıyor.

Oyunun resmi tanıtım yazısına göre, "Oyuncular, Çin dövüş sanatlarına dayalı kılıç kullanan düşman askerler ve ölümcül yaratıklarla savaşacaklar ve içlerindeki gerçek gücü ortaya çıkararak üstünlük kazanmaya çalışacaklar. Wo Long: Fallen Dynasty iblislerin Three Kingdoms'a musallat olduğu Later Han Dynasty'nin karanlık fantezi versiyonu olarak dramatik ve aksiyon dolu bir hikayede isimsiz bir milis askerinin hayatta kalma mücadelesini konu edinecek."

Dün akşamki etkinlikte Microsoft, önümüzdeki 12 ay boyunca Xbox ve PC için çıkacak 50'den fazla oyun gösterdi ve bunlardan 43 tanesi ilk günden Game Pass aracılığıyla oynanabilecek. Team Ninja'nın yeni oyunu da bunlar arasında yer alıyor.

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