İki hafta boyunca Steam mağazasında birçok başyapıtta ve bağımsız oyunlarda büyük indirimlerin yer aldığı Steam yaz indirimlerinin ne zaman biteceği ve saat kaçta biteceği araştırılıyor. Peki, Steam yaz indirimleri 2022 ne zaman bitiyor? Steam indirimleri saat kaçta bitiyor? İşte detaylar…

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ 2022 NE ZAMAN BİTİYOR?

Steam yaz indirimleri 7 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de biteceği Steam tarafından açıklandı.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE ÇOK SATANLAR