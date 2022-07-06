Steam yaz indirimleri 2022 ne zaman bitiyor? Steam indirimleri saat kaçta bitiyor?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Steam mağazasına 23 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de gelen Steam Yaz indirimlerinin ne zaman biteceği kullanıcılar tarafından araştırılıyor. "Steam yaz indirimleri 2022 ne zaman bitiyor? Steam yaz indirimleri saat kaçta bitiyor?" şeklinde aratılan Steam yaz indirimleri 2022 ne zaman bitiyor? Steam indirimleri saat kaçta bitiyor? Detayları haberimizde…
İki hafta boyunca Steam mağazasında birçok başyapıtta ve bağımsız oyunlarda büyük indirimlerin yer aldığı Steam yaz indirimlerinin ne zaman biteceği ve saat kaçta biteceği araştırılıyor. Peki, Steam yaz indirimleri 2022 ne zaman bitiyor? Steam indirimleri saat kaçta bitiyor? İşte detaylar…
STEAM YAZ İNDİRİMLERİ 2022 NE ZAMAN BİTİYOR?
Steam yaz indirimleri 7 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de biteceği Steam tarafından açıklandı.
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STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE ÇOK SATANLAR
- Rust – 154,00 TL
- God of War – 263,20 TL
- Rainbow Six Siege Y7S2 – 259,00 TL
- Naraka: Bladepoint – 90,99 TL
- Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition – 144,50 TL
- Final Fantasy VII Remake Intergrade – 496,29 TL
- Cyberpunk 2077 – 124,50 TL
- Dying Light 2 Stay Human – 233,83 TL
- Red Dead Redemption 2 – 149,50 TL
- It Takes Two – 149,50 TL
- Detroit Become Human – 71,00 TL
- FIFA 22 – 95,00 TL
- Ready or Not – 89,10 TL