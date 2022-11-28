Steam'in en büyük indirimleri arasında yer alan sonbahar indirimleri geçtiğimiz günlerde başladı ve hala devam ediyor. Steam kullanıcıları, Steam sonbahar indiriminin ne zamana kadar devam edeceğini merak ederken "Steam sonbahar indirimleri 2022 ne zaman bitiyor?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Steam sonbahar indirimleri 2022 ne zaman, saat kaçta bitiyor? Detayları haberimizde…

Valve'ın popüler dijital oyun platformu Steam'in mevsim indirimlerinde sonbahar indirimi 22 Kasım Salı günü başladı. Sonbahar indirimi 2022'nin ne zaman ve saat kaçta biteceği oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Steam sonbahar indirimleri 2022 ne zaman, saat kaçta bitiyor?İşte detaylar…

STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ 2022 NE ZAMAN BİTİYOR?

22 Kasım Salı günü saat 21.00'de başlayan Steam sonbahar indirimi, 29 Kasım Salı günü saat 21.00'de sona erecek.

STEAM SONBAHAR İNDİRİMİ SAAT KAÇTA?

Steam Sonbahar İndirimi, on binlerce indirimle dolu koca bir haftayla hızla yaklaşıyor ve 22 Kasım Salı günü saat 21.00'de başlayan 29 Kasım Salı günü saat 21.00'de ise Steam Sonbahar İndirimi sona erecek. Steam kütüphanenize ekleyebileceğiniz indirimdeki mükemmel oyunları almak için aklınıza gelebilecek her oyun türüne göz atın.

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