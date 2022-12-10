Steam'in en çok listelenen oyunları arasında Party Animal katıldı
Gamegar Haberleri
Recreate Games'ingeliştirip Source Technology'nin yayıncılığını yaptığı parti oyunu Parti Animals, Steam'de en çok istek listesine eklenen beşinci oyun oldu. Peki, Party Animals ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde...
Steam'de en çok istek listesine eklenen oyunların listesini inceledikten sonra Hogwarts Legacy, The Day Before, Starfield ve Hollow Knight: Silksong'un hemen arkasında Party Animals yer aldı.
Party Animals'da yavru köpek, kedicik veya diğer tüylü yaratıklar ile arkadaşlarınızla dövüşün. Çevrimiçi ya da Çevrimdışı şekilde arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz.. Gerçekçi fizik motoru sayesinde oluşturulan dünyayla etkileşime geçin.
Basit eğlence parti oyunu Party Animals'ın 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor
- Hogwarts Legacy
- The Day Before
- Starfield
- Hollow Knight: Silksong
- Party Animals
- Manor Lords
- Sons Of The Forest
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart oh Chornobyl
- Frostpunk 2
- ARK 2
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i3 560 veya AMD Phenom II X4 945
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8120
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7970
- DirectX: Sürüm 10
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan