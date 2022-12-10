Steam'in en çok listelenen oyunları arasında Party Animal katıldı

Recreate Games'ingeliştirip Source Technology'nin yayıncılığını yaptığı parti oyunu Parti Animals, Steam'de en çok istek listesine eklenen beşinci oyun oldu. Peki, Party Animals ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde...

Steam'de en çok istek listesine eklenen oyunların listesini inceledikten sonra Hogwarts Legacy, The Day Before, Starfield ve Hollow Knight: Silksong'un hemen arkasında Party Animals yer aldı.

PARTY ANIMALS

Party Animals'da yavru köpek, kedicik veya diğer tüylü yaratıklar ile arkadaşlarınızla dövüşün. Çevrimiçi ya da Çevrimdışı şekilde arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz.. Gerçekçi fizik motoru sayesinde oluşturulan dünyayla etkileşime geçin.

PARTY ANIMALS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Basit eğlence parti oyunu Party Animals'ın 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor

STEAM'DE EN ÇOK İSTEK LİSTESİNE EKLENEN OYUNLAR

Hogwarts Legacy The Day Before Starfield Hollow Knight: Silksong Party Animals Manor Lords Sons Of The Forest S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart oh Chornobyl Frostpunk 2 ARK 2

PARTY ANIMALS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3 560 veya AMD Phenom II X4 945

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

PARTY ANIMALS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ