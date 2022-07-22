Steam Deck artık 4 binden fazla oyunla uyumlu - Haberler

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Steam Deck artık 4 binden fazla oyunla uyumlu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Steam Deck artık 4 binden fazla oyunla uyumlu

Steam'in el bilgisayarı olarak piyasaya sürülen cihazı Steam Deck, Steam kütüphanesinde yer alan 4 binden fazla oyun ile uyumlu hale geldi. Steam Deck'in kütüphanesinde her hafta yeni oyunlar uyumlu hale getirme çalışmaları ise devam ediyor.

Steam Deck'in geçtiğimiz aylarda satışa sunulmaya başlamasıyla beraber Steam mağazasında ve oyuncuların Steam kütüphanesinde yer alan oyunların el bilgisayarı Steam Deck ile oyunların uyumlu hale getirme çalışmaları devam ediliyor.

STEAM DECK 4 BİNDEN FAZLA OYUNU DESTEKLİYOR

Yabancı basında yer alan raporlara göre Steam Deck'te artık 4 binden fazla oyun oynanabilir hale geldi. Steam Deck'in oyunlarla olan uyumluluğu dört aşamada oluşmaktadır. Steam oyunlarının Steam Deck ile olan onaylanan, oynanabilir, desteklenmeyen ve henüz kontrol edilmemiş oyunlar arasında 4 binden fazla oyun oynanabilir hale geldi.

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STEAM DECK'TE ONAYLANAN YENİ OYUNLAR

  • Stray
  • Apex Legends
  • No Man's Sky
  • Elden Ring
  • Phasmophobia
  • Powerwash Simulator
  • NBA 2K22
  • House Flipper
  • Stardew Valley
  • God of War
  • F1 22
  • Valheim
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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