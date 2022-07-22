Steam Deck artık 4 binden fazla oyunla uyumlu

Steam Deck'in geçtiğimiz aylarda satışa sunulmaya başlamasıyla beraber Steam mağazasında ve oyuncuların Steam kütüphanesinde yer alan oyunların el bilgisayarı Steam Deck ile oyunların uyumlu hale getirme çalışmaları devam ediliyor.

STEAM DECK 4 BİNDEN FAZLA OYUNU DESTEKLİYOR

Yabancı basında yer alan raporlara göre Steam Deck'te artık 4 binden fazla oyun oynanabilir hale geldi. Steam Deck'in oyunlarla olan uyumluluğu dört aşamada oluşmaktadır. Steam oyunlarının Steam Deck ile olan onaylanan, oynanabilir, desteklenmeyen ve henüz kontrol edilmemiş oyunlar arasında 4 binden fazla oyun oynanabilir hale geldi.

STEAM DECK'TE ONAYLANAN YENİ OYUNLAR