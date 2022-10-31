Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 24 – 30 Ekim 2022

Steam'in 24 – 30 Ekim tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI

Call of Duty Modern Warfare 2 Steam Deck Call of Duty Modern Warfare 2 Victoria 3 Cyberpunk 2077 Persona 5 Royal Victoria 3 Victoria 3 Grand Edition RimWorld – Biotech Football Manager 2023

Uzun bir sürenin ardından Steam'de haftanın en çok satan oyunları listesinde ilk sıranın yeri değişti. Geçtiğimiz aylar boyunca Steam Deck, ilk sırada yer alırken geçtiğimiz hafta çıkış yapan Call of Duty Modern Warfare 2, ilk sıraya yerleşirken, Steam Deck ise ikinci sıraya geriledi.

Call of Duty Modern Warfare 2'nin farklı sürümü ise üçüncü sırada yer alırken Paradox Development'ın yeni strateji oyunu Victoria 3, dördüncü, yedinci ve sekizinci sıralarda yer aldı.