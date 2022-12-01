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Steam'de Ekim 2022'nin en çok satan oyunları ve DLC'leri açıklandı

Gamegar Haberleri

Steam'de Ekim 2022'nin en çok satan oyunları ve DLC'leri açıklandı

Her ay sonuna doğru bir önceki ayın en çok satan oyunları ve DLC'leri açıklayan popüler dijital oyun dağıtım platformu Steam, Ekim 2022'de en çok satan rastgele sıralanmış 20 oyunu ve DLC'leri paylaştı.

Ekim ayında piyasaya sürülen ve rastgele sıralanmış en iyi 20 oyun ve 5 DLC2ye yer veren Steam, Ekim 2022 yeni çıkanların en iyilerini paylaştı.

EKİM AYINDA EN ÇOK SATAN 20 OYUN

  • Persona 5 Royal
  • Call of Duty Modern Warfare 2
  • Star Ocean the Divine Force
  • A Plague Tale: Requiem
  • Marauders
  • Torchlight: Infinite
  • Dragon ball: The Breakers
  • Victoria 3
  • Mount and Blade 2: Bannerlord
  • PGA Tour 2K23
  • Gotham Knights
  • Vampire Survivors
  • Uncharted Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
  • Scorn
  • Stranded Alien Dawn
  • Tower of Fantasy
  • Coral Island
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EKİM AYINDA EN ÇOK SATAN 5 DLC

  • Planet Zoo: Twilight Pack
  • Resident Evil Village – Winter's Expansion
  • Hunt: Showdown – Fear The Reaper
  • RimWorld – Biotech
  • Stormworks: Industrial Frontier
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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