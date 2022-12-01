Steam'de Ekim 2022'nin en çok satan oyunları ve DLC'leri açıklandı

Her ay sonuna doğru bir önceki ayın en çok satan oyunları ve DLC'leri açıklayan popüler dijital oyun dağıtım platformu Steam, Ekim 2022'de en çok satan rastgele sıralanmış 20 oyunu ve DLC'leri paylaştı.