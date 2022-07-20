Star Wars'un yeni mobil oyunundan ertelenme kararı geldi

Zynga'nın Switch ve mobil cihazlar için PvP nişancı oyunu Star Wars: Hunters, çeşitli bölgelerdeki lansmanından sekiz ay sonra ertelendi.

STAR WARS HUNTERS ERTELENDİ

Zynga Star Wars'ın Twitter hesabından Star Wars: Hunters hakkında güncelleme adı altında yapılan duyuru ile oyunun Nintendo Switch, iOS ve Android cihazlar için 2023'te piyasaya sürüleceği duyuruldu.

"Star Wars: Hunters vizyonumuzu gerçekleştirmek için yorulmadan çalışıyoruz," sözlerine yer veren geliştirici ekip, "Amacımız, gelecek yıllarda eğlendirecek rekabetçi bir savaş arenası oyunu yaratmak. Küresel olarak hayranlar ve geliştiriciler olarak kendimiz için belirlediğimiz yüksek beklentileri karşıladığımızdan emin olmak için, Star Wars: Hunters'ın dünya çapındaki lansmanını erteleme kararı aldık." sözlerine yer verdi.

Star Wars: Hunters ilk olarak Kasım 2021'de Hindistan, Filipinler, Malezya ve Endonezya ülkelerinde Android kullanıcıları için ufak lansman düzenlendi ve piyasaya sürüldü. Daha sonralarında Brezilya ve Meksika için çıkış yapan oyun, Şubat 2022'de iOS kullanıcılarıyla buluştu. En son olarak ise Mayıs ayında Avusturalya, Yeni Zelanda ve Tayvan'da çıkış yaptı.