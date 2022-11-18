Splinter Cell, Ubisoft'ta ücretsiz oldu

Tom Clancy's Splinter Cell bu ay 20 yaşına giriyor ve yıldönümü nedeniyle Ubisoft, çeşitli geliştiricilerin gizli suikastçı Sam Fisher'ın çok vizyonlu gözlüklerinin arkasındaki deneyimlerinden bahsettiği 20 dakikalık bir YouTube videosu yükledi. Ubisoft ayrıca orijinal 2002 oyununu 30 Kasım'a kadar PC'de ücretsiz olarak veriyor.

Askeri tekno-gerilim romancısı Tom Clancy tarafından desteklenen Splinter Cell, birden fazla Ubisoft stüdyosu tarafından geliştirilen bir dizi gizli aksiyon oyunudur. Geçen yıl duyurulan yeniden yapımı yöneten Toronto stüdyosu, oyun için yaratılan bir avuç yüksek çözünürlüklü "erken konsept sanat" görüntüsünü paylaştı.

SPLINTER CELL UBISOFT'TA ÜCRETSİZ OLDU

Ubisoft'un sevilen aksiyon oyun serisi Tom Clancy's Splinter Cell, Ubisoft Store'da 30 Kasım Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar ücretsiz oldu. Buraya tıklayarak Splinter Cell'in mağazasında gidebilir ve Ubisoft kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

SPLINTER CELL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Pentium veya AMD Athlon 800 MHz

: Intel Pentium veya AMD Athlon 800 MHz Bellek : 256 MB RAM

: 256 MB RAM Ekran Kartı : 32 MB 3D destekli herhangi bir ekran kartı

: 32 MB 3D destekli herhangi bir ekran kartı Depolama : 1.5 GB boş alan

SPLINTER CELL KAÇ GB?

Düşük sistemli PC dostu Splinter Cell'i oynamak için yalnızca 1.5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.