Sasha Grey Cyberpunk 2077 Ek Paketinde Seslendirme Yapacak

Ünlü yetişkin film yıldızı Sasha Grey Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ek paketinde seslendirme yapacak. Grey oyun içi radyoya sesiyle katkı sunacak.

Oyunlarda seslendirme yapmaya hiç de yabancı olmayan Sasha Grey bu kez Cyberpunk 2077'de yer almaya hazırlanıyor. Grey oyunun ilk genişleme paketi olan Phantom Liberty'de sesiyle boy gösterecek. Daha önce Saints Row: The Third'de seslendirmenlik yapan aktris bu kez Cyberpunk 2077 için mikrofonun başına geçti.

Önümüzdeki yıl çıkış yapması planlanan Phantom Liberty Cyberpunk 2077'nin ilk ve muhtemelen son genişleme paketi olacak. DLC'nin oyuna yeni bir görev serisi, yeni silahlar ve araçlar ekleyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Aynı zamanda Growl FM adında yeni bir radyo da ek paketle beraber oyuna eklenecek.

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Sasha Grey Cyberpunk 2077 Phantom Liberty bünyesinde bir DJ olarak yer almaya hazırlanıyor. Eski yetişkin film yıldızı Growl FM adlı radyoda Ash adı ile radyoda seslendirmenlik yapacak. Aktris Cyberpunk 2077'de yer alacağını oyunun resmi Twitter hesabında paylaşılan gönderiye yanıt vererek duyurdu.

Genişleme paketinde dinleme fırsatı bulacağımız Growl FM sadece Sasha Grey'in sesini oyuna getirmeyecek. Yeni ek pakette oyuncular tarafından üretilen müzikal eserler de oyuna eklenecek. Geçtiğimiz günlerde oyunun resmi Twitter hesabında yapılan duyuruda oyuncuların ürettiği eserlerin oyuna ekleneceği duyuruldu.

Bu doğrultuda oyun içi radyo Growl FM, bizzat Cyberpunk 2077 oyuncuları tarafından üretilen parçaları çalacak. CD Projekt Red resmi müzik yarışmasının 30 Kasım 2022 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. Kazanan eserler oyunda Sasha Grey'in seslendirdiği DJ Ash tarafından Growl FM'in çalma listesine eklenecek.

CD Projekt Red katılım sürecindeki şartları duyurdu. Örneğin başvurulacak şarkının en az iki dakika uzunlukta olması gerekiyor. Kazanan 12-15 şarkının sahibi aynı zamanda 3000 dolarlık ödülün de sahibi olacak.

Yeni genişleme paketinin net çıkış tarihine dair henüz bir açıklama yapılmadı. 2023 yılında çıkış yapacak Phantom Liberty fragmanını yukarıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.