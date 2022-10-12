Saints Row'un ilk büyük güncellemesi duyuruldu

Geliştirici Volition, Saints Row'un yeniden başlatılmasının ilk büyük güncellemesini detaylandırdı ve bu noktada "yol haritaları ve genişletmeler hakkında konuşmayı tercih ettiğini" söylerken, başlangıçta "yeni özellikler üzerindeki iyileştirmelere" öncelik vereceğini söyledi.

Saints Row'un internet sitesinde yapılan duyuruda Saints Row'a sonbahar güncellemesi geleceği açıklandı. Gelecek güncelleme ile oyunun akışını bozan hatalar düzeltilirken yeni kozmetikler oyuna eklenecek.

SAINTS ROW'UN İLK GÜNCELLEMESİ DUYURULDU

Volition'un Kasım ayındaki ilk büyük lansman sonrası güncellemesinde ele almayı umduğu ve yeni bir blog yazısında "Oyundaki deneyiminizi geliştirmek için hala yapılması gereken işler olduğunu biliyoruz" dedi.

" Saints Row'u uzun vadede destekliyoruz ve yol haritaları ve genişletmeler hakkında konuşmayı tercih etsek de, şu anda odak noktasının 2022 ve sonrasında tüm oyuncular için Saints Row deneyimini nasıl geliştireceğimizi anlatmak olması gerektiğini düşünüyoruz."

HATALAR VE DÜZELTMELER

Oyundaki deneyimin daha da iyileşmesi adına topluluk tarafından bildirilen hatalar düzeltilecek. Şu anda geliştirme önceliğinin yeni özellikler üzerinde iyileştirme olduğu bildirilirken mümkün olduğunca çok sayıda iyileştirme ve düzeltme ile ilk büyük güncellemenin Kasım ayı sonlarında geleceği duyuruldu.

Saints Row'u uzun vadede desteklemeyi planladığını söyleyen geliştirici ekip, 2023 yılında yepyeni bir hikaye içeriği alacağını da duyurdu.