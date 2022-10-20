Roblox, yaklaşık 2 milyar kullanıcıya ulaştı

Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir video oyun oluşturma platformu olan Roblox şirketinin CEO'su David Baszucki'ye göre, şirkette geçen ay 1,7 milyardan fazla kullanıcı vardı ve bu sayının hızla artış gösterdiğini de söyledi.

Oynaması ücretsiz olan Roblox'un şirketi, sık sık istatistikler paylaşmakta ve en son Eylül ayında bunu yaptı. Oyun içi günlük aktif kullanıcı sayısının 57,8 milyona ulaştığını ve bunun da yıldan yıla yüzde 23'lük bir artış gösterdiğini açıkladı.

ROBLOX 1,7 MİLYAR KULLANICIYA ULAŞTI

Roblox'un aylık 1,7 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulurken geçen ay, yaklaşık 30 milyonu günlük aktif kullanıcıyı geride bıraktı. Bu da onları en popüler oyun platformlarından biri yapıyor. Roblox, son zamanlarda ayda 1,7 milyardan fazla oyuncuya sahip olduklarını açıkladıkları için son zamanlarda haberlerde yer aldı; bu, en son 1 milyar aylık oyuncu kilometre taşını duyurduklarında haberlerde yer aldıkları zamandan önemli bir artış.

Roblox, 2006 yılında David Baszucki ve Erik Cassel tarafından yaratılan devasa çok oyunculu bir çevrimiçi oyundur. Şirket yaklaşık 14 yıldır var ve çok fazla büyüme ve yenilik gördüler. Geçen ay, Roblox'un 1,7 milyardan fazla kullanıcısı vardı. Bu, mobil cihazlarda oyun oluşturma yeteneği ve sanal gerçeklik platformlarının 2017'de piyasaya sürülmesi gibi yeni özelliklerin piyasaya sürülmesiyle ilişkilendirilebilecek geçen yıla göre %16'lık bir artış.

Paylaşılan raporda, bu ayın 212 - 2019 milyon dolarlık satış tahmini de dahil olmak üzere bazı finansal ayrıntıları içeriyor. Roblox Corporation, "ödeme yapan kullanıcı ömrü tahmini" olarak adlandırdığı bir hesabın Roblox'ta ne kadar süre aktif kalacağını ve harcamaya devam edeceğinin ortalamasıdır.