Rise of the Tomb Raider sistem gereksinimleri neler? Rise of the Tomb Raider kaç GB?
Gamegar Haberleri
Crystal Dynamics tarafından geliştirilen ve yayınlanan aksiyon macera oyunu Rise of the Tomb Raider'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Rise of the Tomb Raider sistem gereksinimleri neler? Rise of the Tomb Raider kaç GB? Detayları haberimizde…
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, ana oyunu ve tamamen yeni içeriğe sahip Season Pass'i içerir. Yeni "Blood Ties" hikayesinde Croft Malikanesi'ni keşfedin, ardından "Lara's Nightmare"de burayı bir zombi istilasına karşı savunacağınız Rise of the Tomb Raider sistem gereksinimleri neler? Rise of the Tomb Raider kaç GB? İşte detaylar…
Rise of the Tomb Raider'ı oynayabilmek için Intel Core i3-2100 veya eş değer AMD işlemcisi, 6 GB RAM ve NVIDIA GTX 650 2GB veya AMD HD7770 2GB ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7 64 bit
- İşlemci : Intel Core i3-2100
- Bellek : 6 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 650 2GB veya AMD HD7770 2GB
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 25 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10 64bit
- İşlemci : Intel Core i7-3770K
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 980Ti 2560x1440 veya NVIDIA GTX 970 1920x1080
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 25 GB kullanılabilir alan
Rise of the Tomb Raider'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 25 GB boş depolama alanı gerekmektedir.