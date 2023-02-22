Crystal Dynamics tarafından geliştirilen ve yayınlanan aksiyon macera oyunu Rise of the Tomb Raider'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Rise of the Tomb Raider sistem gereksinimleri neler? Rise of the Tomb Raider kaç GB? Detayları haberimizde…

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, ana oyunu ve tamamen yeni içeriğe sahip Season Pass'i içerir. Yeni "Blood Ties" hikayesinde Croft Malikanesi'ni keşfedin, ardından "Lara's Nightmare"de burayı bir zombi istilasına karşı savunacağınız Rise of the Tomb Raider sistem gereksinimleri neler? Rise of the Tomb Raider kaç GB? İşte detaylar…

RISE OF THE TOMB RAIDER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Rise of the Tomb Raider'ı oynayabilmek için Intel Core i3-2100 veya eş değer AMD işlemcisi, 6 GB RAM ve NVIDIA GTX 650 2GB veya AMD HD7770 2GB ekran kartı gerekmektedir.

RISE OF THE TOMB RAIDER MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7 64 bit

: Windows 7 64 bit İşlemci : Intel Core i3-2100

: Intel Core i3-2100 Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 650 2GB veya AMD HD7770 2GB

: NVIDIA GTX 650 2GB veya AMD HD7770 2GB DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 25 GB kullanılabilir alan

RISE OF THE TOMB RAIDER ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit İşlemci : Intel Core i7-3770K

: Intel Core i7-3770K Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 980Ti 2560x1440 veya NVIDIA GTX 970 1920x1080

: NVIDIA GTX 980Ti 2560x1440 veya NVIDIA GTX 970 1920x1080 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 25 GB kullanılabilir alan

RISE OF THE TOMB RAIDER KAÇ GB?

Rise of the Tomb Raider'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 25 GB boş depolama alanı gerekmektedir.