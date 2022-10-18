Riot Games, yeni bir video oyun şirketi satın aldığını duyurdu

League of Legends ve Valorant'ın geliştiricisi Riot Games, Wargaming'in Sidney stüdyosunu bünyesine katma sürecini tamamladığını duyurdu.

RIOT GAMES, VİDEO OYUN ŞİRKETİ SATIN ALDI

Riot Games'in internet sitesinden yaptığı duyuruda, şirketin çevrimiçi oyunlarının geliştirilmesinde hızlanmak amacıyla Wargaming'in Sidney stüdyosunu satın aldıklarını açıklarken, şirketin yeni adını da Riot Sidney olarak değiştirdiklerini açıkladı.

ÇEVRİMİÇİ OYUNLARININ GELİŞTİRMESİ HIZLANACAK

Riot Games'in yaptığı duyuruda, "Adı Riot Sidney olarak değişecek stüdyo dünya çapında popüler oyunlar, yeni nesil oyun geliştirme araçlarıyla sunucuları ve birtakım AR-GE projelerinin yanı sıra yeni oyun özellikleri, eklentileri ve konsol portları için de prototipler üretmede dünyanın önde gelen geliştirme stüdyoları arasında yer alıyor." şeklinde açıklamada bulundu.

Riot'un Kurucu Ortağı ve Oyun Başkanı Marc Merrill, satın alımdan sonra, "Bu yetenekli geliştiriciler ve ekipler Riot'a katılacağı için çok mutluyuz. Sidney'deki ekiple çalışma fırsatı yakalamış Riotçuların hem yıllar içinde geliştirilen teknolojiye hem de bu teknolojiyi geliştirenlere güveni tam Naz (Riot Sidney'in Geliştirme Lideri Naresh Hirani) ve stüdyodaki geliştirme ekipleri, Riot'un oyunculara sunduğu içerikleri bir üst noktaya taşımasını sağlayacak yöntemler konusunda yılların getirdiği bir deneyime sahip. Bu nedenle onlarla çalışmayı dört gözle bekliyoruz." sözlerine yer verdi.

WARGAMING SİDNEY

Avustralya'daki en büyük oyun geliştirme stüdyolarından biri olan bu stüdyo, daha önce hem konsollarda hem de bilgisayarda çıkan World of Tanks, World of Warships ve daha birçok oyun üzerinde çalıştı. Stüdyonun 2012'de Wargaming'e katılmasında ödüllü teknolojileri Bigworld Technology'nin büyük katkısı oldu. Stüdyo, Wargaming'e katılmadan önce Bigworld Technology 30'dan fazla MMO ile çevrimiçi oyuna güç sağlıyordu. Üstelik Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki tek bir MMO sunucunda Aynı Anda En Çok Çevrimiçi Oyuncu rekorunun da sahibiydi. Wargaming, Bigworld Technology'nin sahibi olmaya ve onu ürünlerinde kullanmaya devam edecek.