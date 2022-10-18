Riot Games, yeni bir video oyun şirketi satın aldığını duyurdu
Gamegar Haberleri
ABD merkezli video oyun yapım ve dağıtım şirketi olan Riot Games, çevrimiçi oyunların geliştirilmesini hızlandırmak adına Wargaming'in Sidney stüdyosunu bünyesine kattığını duyurdu. Şirketin yeni adı Riot Sidney olarak değişti.
League of Legends ve Valorant'ın geliştiricisi Riot Games, Wargaming'in Sidney stüdyosunu bünyesine katma sürecini tamamladığını duyurdu.
Riot Games'in internet sitesinden yaptığı duyuruda, şirketin çevrimiçi oyunlarının geliştirilmesinde hızlanmak amacıyla Wargaming'in Sidney stüdyosunu satın aldıklarını açıklarken, şirketin yeni adını da Riot Sidney olarak değiştirdiklerini açıkladı.
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Riot Games'in yaptığı duyuruda, "Adı Riot Sidney olarak değişecek stüdyo dünya çapında popüler oyunlar, yeni nesil oyun geliştirme araçlarıyla sunucuları ve birtakım AR-GE projelerinin yanı sıra yeni oyun özellikleri, eklentileri ve konsol portları için de prototipler üretmede dünyanın önde gelen geliştirme stüdyoları arasında yer alıyor." şeklinde açıklamada bulundu.
Riot'un Kurucu Ortağı ve Oyun Başkanı Marc Merrill, satın alımdan sonra, "Bu yetenekli geliştiriciler ve ekipler Riot'a katılacağı için çok mutluyuz. Sidney'deki ekiple çalışma fırsatı yakalamış Riotçuların hem yıllar içinde geliştirilen teknolojiye hem de bu teknolojiyi geliştirenlere güveni tam Naz (Riot Sidney'in Geliştirme Lideri Naresh Hirani) ve stüdyodaki geliştirme ekipleri, Riot'un oyunculara sunduğu içerikleri bir üst noktaya taşımasını sağlayacak yöntemler konusunda yılların getirdiği bir deneyime sahip. Bu nedenle onlarla çalışmayı dört gözle bekliyoruz." sözlerine yer verdi.
Avustralya'daki en büyük oyun geliştirme stüdyolarından biri olan bu stüdyo, daha önce hem konsollarda hem de bilgisayarda çıkan World of Tanks, World of Warships ve daha birçok oyun üzerinde çalıştı. Stüdyonun 2012'de Wargaming'e katılmasında ödüllü teknolojileri Bigworld Technology'nin büyük katkısı oldu. Stüdyo, Wargaming'e katılmadan önce Bigworld Technology 30'dan fazla MMO ile çevrimiçi oyuna güç sağlıyordu. Üstelik Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki tek bir MMO sunucunda Aynı Anda En Çok Çevrimiçi Oyuncu rekorunun da sahibiydi. Wargaming, Bigworld Technology'nin sahibi olmaya ve onu ürünlerinde kullanmaya devam edecek.