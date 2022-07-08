RigorZ sistem gereksinimleri neler? RigorZ kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Türk video oyun geliştiricileri tarafından geliştirilen RigorZ, açık dünya hayatta kalma zombi oyunudur. Zombilerle dolu dünyada hem zombilere hem de diğer oyunculara karşı hayatta kalmaya çalıştığınız RigorZ'nin sistem gereksinimleri neler? RigorZ kaç GB? Detayları haberimizde…
Açık dünya PvP ve PvE hayatta kalma zombi oyunu RigorZ'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, RigorZ sistem gereksinimleri neler? RigorZ kaç GB?
Düşük sistemli PC dostu RigorZ'yi minimum grafiklered oynamak için çift çekirdekli işlemci, 3 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850 ekran kartı gerektirmektedir.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: 2.4 GHz Çift Çekirdekli İşlemci
- Bellek: 3 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850
- Depolama: 4 GB
RigorZ'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 3 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.