Resident Evil 7: Biohazard, Apple cihazlarında oynanabilecek

Geçtiğimiz Ekim ayında serinin son oyunu Resident Evil 8: Village'in Apple cihazlar için çıkış yapmasının ardından bir önceki oyunu Resident Evil 7: Biohazard, iOS ve macOS işletim sistemleri için çıkacağı duyuruldu.

RESIDENT EVIL 7, APPLE CİHAZLARA GELİYOR

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in yanı sıra M serisi çiplerle donatılmış iPad'ler ve Mac'ler için 2 Temmuz'da App Store'da satışa sunulacak.

Yeni iOS sürümü, dokunmatik ekran kontrollerini ve Capcom'un "düşmanlara belirli bir süre nişan aldıktan sonra otomatik olarak ateş eden uygun bir seçenek" olarak tanımladığı yeni bir Otomatik Ateş özelliğini destekleyecek. Oyunu ayrıca PlayStation 5, Xbox ve Apple tarafından desteklenen diğer oyun kumandalarıyla da oynanabilecek.

Resident Evil 7'nin DLC'leri Apple sürümlerine geliyor:

Ana oyun ve Chris Redfield'ın davayı kapatmak için bir göreve çıktığı Not A Hero hikaye DLC'siyle birlikte bir paket olarak satışa sunulacak. Oyuncular, Ethan Winters'ın hikayesine daha derinlemesine dalmak için Gold Edition yükseltmesiyle oyunu genişletebilecekler. Bu yükseltme, End of Zoe, Banned Footage Vol. 1 ve Vol. 2, 5-Coin Set, Survival Pack ve Madhouse zorluk modu gibi çeşitli isteğe bağlı DLC'leri de içerecek.

ÖN SİPARİŞE AÇILDI

Ayrıca Capcom, ilk olarak 2019'da konsollarda piyasaya sürülen Resident Evil 2'nin yeniden yapımını da iOS ve macOS işletim sistemleri için geliştirildiği duyuruldu. Resident Evil 7'yi App Store'dan ön sipariş verebilir ve bir kez satın aldıktan sonra tüm Apple cihazlarınızda kullanabilirsiniz.