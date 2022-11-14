PUBG Mobile'ın merakla beklenen yeni güncellemesinin ne zaman oyuna geleceği PUBG Mobile oyuncuları tarafından araştırılıyor. PUBG Mobile'ın 14 Kasım'da gelmesi beklenen güncellemesinden ertelenme kararı geldi. Peki, PUBG Mobile 2.3 güncellemesi ne zaman gelecek? Detayları haberimizde…

PUBG Mobile'ın yeni güncellemesinin ertelenmesinin ardından yeni güncellemenin ne zaman geleceği araştırılıyor. Peki, PUBG Mobile 2.3 güncellemesi ne zaman gelecek? İşte detaylar…

PUBG MOBILE 2.3 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

PUBG Mobile'ın 2.3 güncellemesi ertelendi ve yeni çıkış tarihi 15 Kasım Salı günü oldu. Güncelleme bölgelere göre değişiklik gösterirken PUBG Mobile'ın 2.3 güncellemesi cihazınıza 15-17 Kasım tarihleri arasında gelecektir.

İlgili Haberler

PUBG MOBILE 2.3 GÜNCELLEMESİ

Kasım güncellemesinin ön izlemesinde görüldüğü gibi, yeni PUBG Mobile Global Chicken Cup, çağdaş FIFA Dünya Kupası 2022'yi anmak için futbol temalı içeriğin yanı sıra gelecek. Oyuncular, oyun oynayabilecekleri sanal bir futbol tema parkına veya arenasına tanık olacaklar. Farklı aksesuarları yağmalarken birbirleriyle rekabet edecek.

Oyuncular, düşmanlarla savaşmanın yanı sıra çeşitli etkileşimli özelliklere de tanık olacaklar. Temalı mod Football Mania, Arjantinli efsane Lionel Messi'nin oyunla yaptığı işbirliğinin bir parçası olacak. Futbol Karnavalı olarak da bilinen ortak etkinlik ve diğer içerikler 15-16 Kasım tarihleri arasında çevrimiçi olacak.