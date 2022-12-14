PUBG Mobile 18. sezon ne zaman gelecek? PUBG Mobile yeni sezon ne zaman?

Mobil oyunların vazgeçilmezi olan popüler Battle Royale oyunu PUBG Mobile'ın mevcut sezonu M17 Royale Pass'in bitimine az kaldı. Peki, PUBG Mobile yeni sezon ne zaman? PUBG Mobile 18. sezon ne zaman gelecek? M18 Royale Pass ne zaman? PUBG Mobile M18 Royale Pass kaç UC? PUBG Mobile sezon ne zaman bitiyor? Detayları haberimizde…

Mobil oyunlar arasında açık ara önde giden popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'ın oyuncuları, yeni sezonun ne zaman geleceğini merak ediyor. "PUBG Mobile 18. sezon ne zaman gelecek?" şeklinde aratılan sorunun cevabını sizler için araştırdık Peki, PUBG Mobile yeni sezon ne zaman? PUBG Mobile 18. sezon ne zaman gelecek? M18 Royale Pass ne zaman? PUBG Mobile M18 Royale Pass kaç UC? PUBG Mobile sezon ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

PUBG MOBILE YENİ SEZON NE ZAMAN?

PUBG Mobile'ın yeni sezonu 19 – 20 Mart 2023 tarihinde gelecek.

PUBG MOBILE 18. SEZON NE ZAMAN GELECEK?

PUBG Mobile'ın 18. Sezonunun 19 – 20 Mart 2023 tarihleri arasında gelmesi bekleniyor.

PUBG MOBILE 17. SEZON NE ZAMAN BİTİYOR?

Güncel PUBG Mobile sezonu olan 17. sezonun 17 Mart 2023 tarihinde bitmesi bekleniyor.

PUBG MOBILE M18 ROYALE PASS ÖDÜLLERİ

PUBG Mobile 18. sezon Royale Pass'in kullanıcıları bekleyen ödülleri sızdırıldı. İşte PUBG Mobile M18 Royale Pass ödülleri: