PlayStation Wrap-Up 2022 özeti yayınlandı

2022 yılı boyunca PS4 ve/veya PS5 konsollarında oynadığınız oyunlara dair özetler yayınlandı. Bir sene içerisinde toplam kazanılan kupa sayısı, oynanan toplam saat sayısı, PS Plus aylık oyun sayısı dahil olmak üzere 2022 özeti geldi.

PLAYSTATION WRAP-UP YAYINLANDI

Spotify Wrapped gibi PlayStation da PS4 ve PS5 oyuncularına PlayStation Wrap-Up ile 2022'ye bir bakış sunuyor. PlayStation oyuncuları, 2022 yılı içerisinde oynanan saat miktarını, yılın en iyi oyunlarını, önemli kupalar ve PlayStation Plus ayrıntıları gibi tüm oyun istatistiklerinizin bir dokümanını alabilirsiniz.

Siz de 2022 PlayStation özetinize bakmak istiyorsanız buradan PSN hesabınıza giriş yaparak özet sayfanıza ulaşabilirsiniz.

PlayStation, yalnızca oyun oynayarak geçirdiğiniz tüm saatleri size hatırlatmak yerine, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 ve daha fazlası da dahil olmak üzere yılın en büyük oyunları hakkında istatistikler de paylaştı.

PlayStation Wrap-Up, Stray oyuncularının oyunda kediyi tam bir milyar kez miyavlatmayı başardıklarını açıkladı ve bu sadece PlayStation konsollarında oldu.