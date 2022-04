PlayStation Plus Mayıs 2022 oyunları sızdırıldı! FIFA 22 ve daha fazlası

Her ayın sonuna gelindiğinde bir sonraki ayın PlayStation Plus oyunları sızdırılıyor. Mayıs ayında PlayStation Plus kullanıcılarına verilecek oyunlar arasında FIFA 22 de dahil olmak üzere 3 adet oyun verileceği sızdırıldı.

PLAYSTATION PLUS MAYIS 2022 OYUNLARI SIZDIRILDI

Nisan ayında PlayStation Plus abonelerine Hood Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated ve Slay the Spire oyunlarını veren PlayStation, Mayıs 202 tarihinde ise FIFA 22, Curse of the Dead Gods ve Tribes of Midgard oyunlarını vereceği sızdırıldı. İşte PlayStation Plus Mayıs 2022 oyunları:

FIFA 22

Curse of the Dead Gods

Tribes of Midgard

PS Plus oyunları her ayın son Çarşambası yayınlanmaktadır. Sızdırılan Mayıs 2022 oyunlarının doğruluğunu 27 Nisan Çarşamba gününü bekleyip göreceğiz.