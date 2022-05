PlayStation Plus Haziran 2022 oyunları sızdırıldı! God of War ve daha fazlası - Haberler

Her ayın sonuna gelindiğinde bir sonraki ayın PlayStation Plus oyunları sızdırılıyor. Mayıs ayında PlayStation Plus kullanıcılarına verilecek oyunlar arasında God of War da dahil olmak üzere 3 adet oyun verileceği sızdırıldı.

Haziran ayı PlayStation için etkili bir ay olacak. 2 Haziran'da düzenlenecek State of Play, 13 Haziran'da yenilenmiş PlayStation Plus var. State of Play'de merak edilen God of War Ragnarök için yeni bilgiler yayınlanacağı bildiriliyor.

PLAYSTATION PLUS HAZIRAN 2022 OYUNLARI SIZDIRILDI

Mayıs ayında PlayStation Plus abonelerine FIFA 22, Curse of the Dead Gods ve Tribes of Midgard oyunları veren PlayStation, Haziran 2022 tarihinde ise God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker ve Nickelodeon All-Star Brawl'ın ücretsiz olarak verileceği iddia edildi.

God of War

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Nickelodeon All-Star Brawl

PS Plus oyunları her ayın sonu Çarşamba günü yayınlanmaktadır. Sızdırılan Haziran 2022 oyunlarının doğruluğunu 1 Haziran Çarşamba gününü bekleyip göreceğiz.