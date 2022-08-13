Kinetic Games'in geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği Phasmophobia'nın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından "Phasmophobia sistem gereksinimleri" şeklinde araştırılıyor. Çok oyunculu korku oyunu Phasmophobia'nın sistem gereksinimleri neler? Phasmophobia kaç GB? Detayları haberimizde...

Maksimum 4 kişiyle oynayabildiğiniz hayalet türü keşfetme korku oyunu Phasmophobia'nın sistem gereksinimleri korku oyunu severleri tarafından merak ediliyor. Paranormal aktiviteler ile dolu evin içerisindeki hayaletin türünü keşfetmeye ve hayatta kalmaya çalıştığınız korku oyunu Phasmophobia'nın sistem gereksinimleri araştırılıyor. Peki, Phasmophobia sistem gereksinimleri neler? Phasmophobia kaç GB? İşte detaylar...

PHASMOPHOBİA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Phasmophobia'yı en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-4590 veya AMD Ryzen 5 2600 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 390 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

PHASMOPHOBİA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

İşletim Sistemi: Windows 10 64Bit

İşlemci: Intel Core i5-4590 veya AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 390

Depolama: 21 GB kullanılabilir alan

PHASMOPHOBİA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700

Depolama: 21 GB kullanılabilir alan

PHASMOPHOBİA KAÇ GB?

Phasmophobia'yı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 21 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

PHASMOPHOBİA HAKKINDA

Phasmophobia, sizin ve paranormal araştırmacılardan oluşan ekip üyelerinizin paranormal faaliyetlerle dolu perili yerlere gireceğiniz ve paranormal hakkında mümkün olduğunca çok kanıt toplayacağınız 4 oyunculu çevrimiçi kooperatif psikolojik korku oyunudur. Hayalet avlama ekipmanınızı, bir hayalet temizleme ekibine satmak için bölgeye musallat olan hayaletin kanıtlarını aramak ve kaydetmek için kullanacaksınız.

Kamyonun güvenliğinden veya içeriden CCTV kameralar ve hareket sensörleri ile konumu izleyerek ekibinizi desteklemeyi seçebilir ve zaman geçtikçe giderek daha düşmanca hale gelecek hayalet aktivite ile ellerinizi kirletebilirsiniz.

Sürükleyici Deneyim: Gerçekçi grafikler ve seslerin yanı sıra minimal kullanıcı arayüzlerine sahip olmak, sizi diken üstünde tutacak tamamen sürükleyici bir deneyim sağlayacaktır.

Çapraz platform: Phasmophobia, VR'ye sahip olsun ya da olmasın tüm oyuncuları destekler, böylece VR ve VR olmayan arkadaşlarınızla oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

Co-op multiplayer: Takım çalışmasının başarınızın anahtarı olduğu bu co-op korku oyununda 4 oyuncuya kadar arkadaşlarınızla birlikte oynayın.

Eşsiz Hayaletler: Hepsi benzersiz özelliklere sahip 10'dan fazla farklı Hayalet türü, her soruşturmanın farklı olacağı anlamına gelir.

Araştırın: İpuçları bulmak ve toplayabildiğiniz kadar paranormal kanıt toplamak için EMF Okuyucular, Ruh Kutuları, Termometreler ve Gece Görüş Kameraları gibi iyi bilinen hayalet avlama ekipmanlarını kullanın.

Tam Ses Tanıma: Hayaletler dinliyor! Bir Ruh Kutusu kullanarak Ouija Panoları ve EVP Oturumları aracılığıyla Hayaletler ile etkileşim kurmak için gerçek sesinizi kullanın.