Konami tarafından geliştirilen ve yayınlanan futbol oyunu PES 2022'nin ne zaman çıkacağı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, PES 2022 ne zaman çıkacak? PES 2022 çıktı mı? Detayları haberimizde…

Pro Evolution Soccer ismi ile bilinen efsanevi futbol oyunu serisi PES, oynaması ücretsiz olacağı duyurulmasıyla birlikte eFootball ismine geçiş yaptı. PES 2022'nin ise ne zaman çıkacağı futbol oyunu hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, PES 2022 ne zaman çıkacak? PES 2022 çıktı mı? İşte detaylar…

PES 2022 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PES 2022, 30 Eylül 2021 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ve PC için çıkış yaptı. PES 2022 Mobile ise 2 Haziran 2021'de iOS ve Android için çıkış yaptı.