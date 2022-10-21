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Persona 5 Royal sistem gereksinimleri neler? Persone 5 Royale kaç GB?

Gamegar Haberleri

Persona 5 Royal sistem gereksinimleri neler? Persone 5 Royale kaç GB?

Atlus'un geliştirip SEGA'nın yayınladığı anime rol yapma oyunu Persona 5 Royal'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Persona 5 Royal sistem gereksinimleri neler? Persone 5 Royale kaç GB? Detayları haberimizde...

PC kullanıcıları için tekrardan piyasaya sürülen Persona 5 Royal'in sistem gereksinimleri açıklandı. Anime rol yapma oyunu olan Persona 5 Royal'in sistem gerkesinimleri neler? Persona 5 Royal kaç GB? İşte detaylar...

Persona 5 Royal'i 30 FPS'te oynayabilmek için Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 1500X işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon R7 360 ekran kartı gerekmektedir.

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  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 1500X
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 650 Ti veya AMD Radeon R7 360
  • DirectX : Sürüm 11
  • Depolama : 41 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 1500X
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 760 veya AMD Radeon HD 7870
  • DirectX : Sürüm 11
  • Depolama : 41 GB kullanılabilir alan

Persona 5 Royal'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 41 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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