Overwatch 2 İlk Oyundaki Hesabınızla Oynanabilecek

Son zamanlarda çıkan haberlerle sürekli akıllarda olan Overwatch 2, bu defa oyuncuları sevindiren bir haberle gündeme geldi. Yapılan açıklamalara göre yeni oyunun çıkışıyla beraber oyuncuların ilk Overwatch hesapları içlerindeki bütün ilerleme ve bilgilerle ikinci oyuna aktarılacak.

Overwatch 2 son zamanlarda gelen haberlerle gündemden düşmemeye ve oyuncuların aklını meşgul etmeye devam ediyor. Bunların arasında oyunun ücretsiz olacağı gibi güzel haberlerin yanı sıra çıkışıyla beraber ilk oyunun kapatılacak olması gibi üzücü haberler de var. Gerçekten de ilk Overwatch, Overwatch 2'nin 4 Ekim'de çıkış yapmasıyla beraber kapatılacak ve oynamak artık mümkün olmayacak. Haber ilk duyurulduğuna oyuncular harcadıkları emeklere ve hesaplarına ne olacağı konusunda endişelenmiş, gözlerini yeni bir açıklama için Activision Blizzard cephesine çevirmişti.

Bugün gelen açıklamalar aslında ortada bir sorun olmadığını ve oyuncuların da endişelenmemeleri gerektiğini söylüyor. Geliştirici kanadında yapılan açıklamalara göre ilk oyunda sahip olduğunuz bütün ilerleme aynı şekilde ikinci oyuna aktarılacak. Oyunun yapımındaki önemli isimlerden olan Aaron Keller daha önce yaptığı açıklamada Overwatch 2'nin ilk oyunun yerini alacağını söylemişti. The Verge'ün geliştirici ekip ile gerçekleştirdiği söyleşiden sonra artık bu sözün ne kadar gerçekçi olduğu da anlaşılmış oldu.

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Overwatch 2 4 Ekim'de çıkış yaptığında ilk oyunun yerini alacak ve ilk oyunun aksine oynaması ücretsiz olacak. İlk oyundaki hesabınız içindeki bütün ilerlemelerle beraber ikinci oyuna aktarılacak ve eğlenceye kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Aktarılan şeyler arasında rank seviyeniz de olacak yani yeni oyuna başladığınızda bulunduğunuz yere dönmeniz için çaba harcamanıza gerek kalmayacak. Rankların sıfırlanması oyuncuların en çekindiği şeylerden birisiydi ama baş tasarımcı Scott Mercer böyle bir şeyin sadece zaman kaybı olacağını söyleyerek oyuncuları rahatlattı.

SaveButonu / Gamegar