One Piece Odyssey sistem gereksinimleri neler? One Piece Odyssey kaç GB?

ILCA'nın geliştirip Bandai Namco Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı açık dünya anime rol yapma oyunu One Piece Odyssey'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, One Piece Odyssey kaç GB? Detayları haberimizde…

ONE PIECE ODYSSEY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

One Piece Odyssey'i minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 2400G işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 290X ekran kartı gerekmektedir.

ONE PIECE ODYSSEY MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 2400G

: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 2400G Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 290X

: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 290X DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 35 GB kullanılabilir alan

ONE PIECE ODYSSEY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim S i stemi: Windows 10

S stemi: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3100

: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3100 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590

: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 35 GB kullanılabilir alan

ONE PIECE ODYSSEY KAÇ GB?

One Piece Odyssey'i minimum ayarlarda oynayabilmek için en temel kurulum dahil 35 GB boş depolama alanı gerekmektedir.