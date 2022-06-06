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NVIDIA RTX 4060 çıkış tarihi açıklandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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NVIDIA RTX 4060 çıkış tarihi açıklandı

Nvidia'nın RTX 4060 ekran kartı, Team Green'in mevcut nesil ekran kartlarına kıyasla güç kullanımında oldukça fazla watt tüketecek. İddialara göre ise bir önceki seri RTX 3070'den daha fazla güç tüketeceği söylenirken bunun yanında ise RTX 4060'ın çıkış tarihi de açıklandı.

Twitter'da düzenli olarak donanım söylentileri paylaşan Koite7kimi adlı kullanıcının paylaştığı tweette, RTX 4060'ın çıkış tarihini umursamadığını, sadece 220W olarak derecelendirilen mevcut RTX 3070 ekran kartından daha fazla güç harcayan RTX 4060'ın performansını merak ettiğini açıkladı.

Nvidia'nın RTX 4000 Lovelace ekran kartlarının piyasaya sürülme tarihine ilişkin söylentiler de paylaşıldı ve ilk kez RTX 4060 için bir çıkış tarihi verildi. Nvidia RTX 4060 ekran kartının Ocak 2023'teki CES etkinliği ile duyurulması bekleniyor.

Çıkış tarihi iddialarının yanı sıra Nvidia RTX 4060'ın bir önceki nesil RTX 3070'den daha fazla güç tüketeceği bildirildi. RTX 3070'in 220W elektrik harcadığı düşünüldüğünde Nvidia'nın yeni nesil ekran kartı RTX 4060'ın minimum 220W tüketeceği anlaşıldı.

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Bir diğer beklenen ekran kartı ise RTX 4090 oldu. Nvidia'nın yeni seri ekran kartlarından RTX 4090'ın Ekim ayında lansman yapması bekleniyor ve RTX 4080 ve RTX 4070'in ise sırayla Eylül ve Ekim aylarında piyasaya sürüleceği iddia edildi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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