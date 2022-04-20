Nisan ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun açıklandı
Tekmoloji - Gamegar
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Nisan ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı.
Microsoft, Nisan ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass, PC Game Pass ve Xbox Cloud'a eklenecek yeni oyunları açıkladı. Ayrıca açıklamanın içerisinde Ubisoft oyunlarının sayısının da artacağı belirtildi.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- F1 2021 (Bulut)
- EA Play Need For Speed Hot Pursuit Remastered (Bulut)
- EA Play Turnip Boy Comits Tax Evasion (Bulut, Konsol ve PC)
- 7 Days to Die (Bulut, Konsol ve PC)
- Research and Destroy (Konsol ve PC)
- Bugsnax (Bulut, Konsol ve PC)
- Unsouled (Konsol ve PC)
- Cricket 19
- Outlast 2
- Secret Neighbor
- Streets of Rage 4
Tekmoloji / Gamegar