Nisan ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun açıklandı

Microsoft, Nisan ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass, PC Game Pass ve Xbox Cloud'a eklenecek yeni oyunları açıkladı. Ayrıca açıklamanın içerisinde Ubisoft oyunlarının sayısının da artacağı belirtildi.

19 Nisan

F1 2021 (Bulut)

EA Play Need For Speed Hot Pursuit Remastered (Bulut)

EA Play Turnip Boy Comits Tax Evasion (Bulut, Konsol ve PC)

26 Nisan

7 Days to Die (Bulut, Konsol ve PC)

Research and Destroy (Konsol ve PC)

28 Nisan

Bugsnax (Bulut, Konsol ve PC)

Unsouled (Konsol ve PC)

30 Nisan'da Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar

Cricket 19

Outlast 2

Secret Neighbor

Streets of Rage 4

Tekmoloji / Gamegar