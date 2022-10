Need for Speed Unbound ne zaman çıkacak? NFS Unbound çıkış tarihi

Electronic Arts'ın yeni Need for Speed oyunu Unbound, geçtiğimiz günlerde yayınladığı fragman ile ilk resmi duyurusunu yaptı. Need for Speed Unbound'un duyurulmasının ardından ise ne zaman çıkacağı merak konusu haline geldi. Peki, Need for Speed Unbound ne zaman çıkacak? NFS Unbound ne zaman çıkacak? NFS 2022 ne zaman çıkacak? Need for Speed Unbound çıkış tarihi! Detayları haberin devamında…

NFS Hot Pursuit 2, Most Wanted, Rivals gibi yarış oyunlarının geliştiriciliğini yapan Criterion Games tarafından geliştirilen Need For Speed Unbound'un çıkış tarihi yarış oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Peki, Need for Speed Unbound ne zaman çıkacak? NFS Unbound ne zaman çıkacak? NFS 2022 ne zaman çıkacak? Need for Speed Unbound çıkış tarihi! İşte detaylar…

NEED FOR SPEED UNBOUND NE ZAMAN ÇIKACAK?

Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı yeni yarış oyunu Need for Speed Unbound, 2 Aralık 2022 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam ve Epic Games için çıkış yapacak.

İlgili Haberler

NEED FOR SPEED UNBOUND KONUSU

Need for Speed Unbound'da dünya avuçlarınızın içinde. Lakeshore'un en büyük sokak yarışı mücadelesi olan The Grand'i kazanabilecek kadar iyi olduğunuzu kanıtlayın. 4 haftalık yoğun yarış serisinde haftalık elemelere girmek için yeterli parayı kazanın, rakiplerinizi alt edin, polisleri sürüş beceriniz ve kurnazlığınızla yenerek sokak yarışlarına damga vurun. Hassas modifiyeli özel arabalarla garajınızı doldurarak eşsiz tarzınızla, özel kıyafetlerle ve A$AP Rocky ile AWGE önderliğinde dünyanın her köşesinde duyulan hareketli global oyun müzikleriyle sokakları aydınlatın. Sizi temsil eden yepyeni sanat tarzları ve özel etiketlerle kendinizi tamamen ifade edin. Birbirinden ayrı tek ve çok oyunculu hikayelerle birlikte Need for Speed serisinin Criterion Games imzalı yepyeni sürümü, saatler süren, nefes kesici ve adrenalin pompalayan bir aksiyon sunuyor.