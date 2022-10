Electronic Arts, Need for Speed Unbound'u geçtiğimiz hafta duyurdu ve sevilen yarış oyunu serisi, son derece gerçekçi araçların yanı sıra bir o kadar da gerçekçi olmayan görsel efektler ile ortaya karışık bir lansman videosu yayınlandı. Şimdi ise lansmandan bir hafta sonra bir video daha yayınlandı.

Need for Speed'in yeni yarış oyunu Unbound'un yayınlanmasıyla beraber birçok oyuncu görsel efektleri nedeniyle hayal kırıklığına uğrarken Need for Speed'in paylaştığı video ile oyundaki görsel efektlerin kapanabileceği doğrultusunda açıklama geldi.

NEED FOR SPEED UNBOUND'DAN YENİ VİDEO YAYINLANDI

Yayınlanan 36 saniyelik videoda Need for Speed Unbound'daki yarış tarzınızı özelleştirebilerek sürüş efektlerinizi seçebileceğiniz açıklandı. Ayrıca birçok oyuncuyu rahatsız eden gerçek dışı görsel efektlerin de kapanabileceği bildirildi.

Videonun açıklamasında ise "Tarzınızı özelleştirin. Sürüş efektlerinizi seçin. Uyarıyı dikkate alın. Hiçbir şeyle başlayın ve tarzınızı yavaş yavaş mutlak sınırına kadar zorlayın. Evet, efektleri kapatabilirsiniz. Aslında, ilk etapta onları asla giymemeyi seçebilirsiniz. Tıpkı bir arabanın diğer parçaları gibi" sözlerine yer verildi.Need for Speed Unbound'dan yeni video yayınlandı! Efektler kapanabiliyor.

"Oynanış için önemli olan, oyuncu eylemlerini açıkça kutlayan, oyuncu deneyimini geliştiren ve yol boyunca onları ödüllendiren bir sanat tarzı sunmak istedik," diye açıklıyor Darren White, Need for Speed Unbound'un Criterion Games sanat yönetmeni. "Oyuncuları, 'Etiketler' olarak adlandırdığımız sürüş VFX'imizle Need for Speed Unbound'da bir sonraki seviyeye taşımak istedik."

Need for Speed Unbound, 2 Aralık 2022'de PlayStation 5, Xbox SeriesX|S, Steam, Epic Games ve Origin için çıkış yapacak.