Need for Speed Heat sistem gereksinimleri neler? Need for Speed Heat kaç GB? - Haberler

Need for speed Heat'in yeni oyun ile birlikte farklı bir konsepte dönerek Miami sokaklarına dönerek Bir yandan seçkin sokak yarışçıları arasında kendinize yer edinmeye çalışırken, bir yandan da görevi kötüye kullanan polis kuvvetlerine karşı geleceğiniz bir yarış oyunu deneyimi sundu. Peki, Need for Speed Heat sistem gereksinimleri neler? Need for Speed Heat kaç GB? İşte detaylar…

NEED FOR SPEED HEAT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Need For Speed Heat'i minimum grafiklerde oynayabilmeniz için Intel Core i5-3570 işlemci, 8 GB RAM ve AMD Radeon 7970 veya Radeon R9 280x veya NVIDIA GeForce GTX 760 ekran kartı gerektirmektedir.

Need For Speed Heat Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: FX-6350 or Equivalent; Core i5-3570 or Equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon 7970 veya Radeon R9 280x veya NVIDIA GeForce GTX 760

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Need For Speed Heat Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Ryzen 3 1300X veya Intel Core i7-4790

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD: Radeon RX 480 veya NVIDIA GeForce GTX

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Need For Speed Heat Kaç GB?

Need For Speed Heat'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dâhil 50 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.