Need for Speed Heat sistem gereksinimleri neler? Need for Speed Heat kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Electronic Arts'ın yayıncılığını üstlendiği popüler yarış serisi Need for Speed Heat'in sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Popüler yarış serisi Need for Speed Heat sistem gereksinimleri neler? Need for Speed Heat kaç GB? Detaylar haberimizde…
Need for speed Heat'in yeni oyun ile birlikte farklı bir konsepte dönerek Miami sokaklarına dönerek Bir yandan seçkin sokak yarışçıları arasında kendinize yer edinmeye çalışırken, bir yandan da görevi kötüye kullanan polis kuvvetlerine karşı geleceğiniz bir yarış oyunu deneyimi sundu. Peki, Need for Speed Heat sistem gereksinimleri neler? Need for Speed Heat kaç GB? İşte detaylar…
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Need For Speed Heat'i minimum grafiklerde oynayabilmeniz için Intel Core i5-3570 işlemci, 8 GB RAM ve AMD Radeon 7970 veya Radeon R9 280x veya NVIDIA GeForce GTX 760 ekran kartı gerektirmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: FX-6350 or Equivalent; Core i5-3570 or Equivalent
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon 7970 veya Radeon R9 280x veya NVIDIA GeForce GTX 760
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Ryzen 3 1300X veya Intel Core i7-4790
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD: Radeon RX 480 veya NVIDIA GeForce GTX
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Need For Speed Heat'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dâhil 50 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.