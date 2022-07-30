NBA 2K23'ten ilk fragman yayınlandı! Grafikler göz kamaştırıyor

Bu sene kadın basketbol ligi WNBA'in de yer alacağı Nba 2k23'ün ilk oynanış fragmanı 2K'in YouTube hesabında yayınlandı.

NBA 2K23 İLK FRAGMANI YAYINLANDI

Fragmanın başlangıcında popüler dans grubu Jabbawockeez'e yer veren NBA 2K23 oynanış fragmanında Philadelphia 76ers'lı James Harden'ın step back üçlüğüne, Boston Celtics'in bel kemiği Jason Tatum'a, kadınlar basketbol ligi WMBA'e, Giannis Antetokounmpo ve Zion'un çekiç smacına, Stephen Curry'nin özel tokalaşma selamına ve daha fazlasına yer verildi.

Yayınlanan fragmanda dikkat çeken en önemli detay bu yıl NBA 2K23 ile oyuncuların kadınlar basketbol ligi WNBA'in de yer alacağı oldu. Ardından ise fragmanda NBA 2K23'ün grafikleri, oyuncu yüzü tasarımları da dahil olmak üzere oyunculara yer verildi.

NBA 2K23 hakkında daha fazla bilginin ise önümüzdeki haftalarda geleceği bildirildi.