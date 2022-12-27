Cold Symmetry'nin geliştirip Playstack'in yayıncılığını yaptığı souls-like aksiyon rol yapma oyunu Mortal Shell'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Mortal Shell sistem gereksinimleri neler? Mortal Shell kaç GB?

Mortal Shell, parçalanmış bir dünyada akıl sağlığınızı ve dayanıklılığınızı test eden derin bir aksiyon-RPG'dir. Üstün farkındalık, hassasiyet ve içgüdü gerektiren hayatta kalma mücadelesinde rakipleriniz merhametten kaçınmaz. Kayıp savaşçıları ele geçirin, dindarların gizli kutsal yerlerinin izini sürün ve zorlu düşmanlarla yüzleşin. Peki, Mortal Shell sistem gereksinimleri neler? Mortal Shell kaç GB?

MORTAL SHELL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Mortal Shell'i minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-4590 veya AMD FX 8350 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 290 ekran kartı yeterlidir.

MORTAL SHELL MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i5-4590 veya AMD FX 8350

: Intel Core i5-4590 veya AMD FX 8350 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 290

: NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 290 Depolama : 12 GB kullanılabilir alan

MORTAL SHELL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7 veya AMD Ryzen 7

: Intel Core i7 veya AMD Ryzen 7 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56

: NVIDIA GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56 Depolama : 12 GB kullanılabilir alan

MORTAL SHELL KAÇ GB?

Mortal Shell'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 12 GB boş depolama alanı gerekmektedir.