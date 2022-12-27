Mortal Shell sistem gereksinimleri neler? Mortal Shell kaç GB?
Gamegar Haberleri
Cold Symmetry'nin geliştirip Playstack'in yayıncılığını yaptığı souls-like aksiyon rol yapma oyunu Mortal Shell'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Mortal Shell sistem gereksinimleri neler? Mortal Shell kaç GB?
Mortal Shell, parçalanmış bir dünyada akıl sağlığınızı ve dayanıklılığınızı test eden derin bir aksiyon-RPG'dir. Üstün farkındalık, hassasiyet ve içgüdü gerektiren hayatta kalma mücadelesinde rakipleriniz merhametten kaçınmaz. Kayıp savaşçıları ele geçirin, dindarların gizli kutsal yerlerinin izini sürün ve zorlu düşmanlarla yüzleşin. Peki, Mortal Shell sistem gereksinimleri neler? Mortal Shell kaç GB?
Mortal Shell'i minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-4590 veya AMD FX 8350 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 290 ekran kartı yeterlidir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core i5-4590 veya AMD FX 8350
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 290
- Depolama : 12 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i7 veya AMD Ryzen 7
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56
- Depolama : 12 GB kullanılabilir alan
Mortal Shell'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 12 GB boş depolama alanı gerekmektedir.