LEGO Star Wars The Skywalker Saga sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?

Bağımsız stüdyo tarafından geliştirilip Warner Bros.'un yayınladığı LEGO Star Wars The Skywalker Saga'nın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Dokuz Star Wars film ve dizisinin bir oyunda geçtiği LEGO Star Wars The Skywalker Saga'nın sistem gereksinimleri neler? LEGO Star Wars The Skywalker Saga kaç GB? İşte detaylar…

LEGO STAR WARS THE SKYWALKER SAGA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga'da galaksi parmaklarının ucunda. LEGO'nun özgün mizahıyla yeniden tasarlanan dokuz Skywalker Saga filminden unutulmaz anları ve aralıksız aksiyonu yaşa.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 750 Ti veya Radeon HD 7850

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

LEGO Star Wars The Skywalker Saga Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 3 3100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 780 veya Radeon R9 290

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

LEGO Star Wars The Skywalker Saga Kaç GB?

LEGO Star Wars The Skywalker Saga'yı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 40 GB boş depolama alanı gerekmektedir.