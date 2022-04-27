LEGO Star Wars The Skywalker Saga sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Kısa bir süre içerisinde LEGO'nun en çok sevilen ve en çok satan oyunları arasında birinci sıraya yükselen LEGO Star Wars The Skywalker Saga'nın sistem gereksinimleri neler? LEGO Star Wars The Skywalker Saga kaç GB? Detayları haberimizde…
Bağımsız stüdyo tarafından geliştirilip Warner Bros.'un yayınladığı LEGO Star Wars The Skywalker Saga'nın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Dokuz Star Wars film ve dizisinin bir oyunda geçtiği LEGO Star Wars The Skywalker Saga'nın sistem gereksinimleri neler? LEGO Star Wars The Skywalker Saga kaç GB? İşte detaylar…
LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga'da galaksi parmaklarının ucunda. LEGO'nun özgün mizahıyla yeniden tasarlanan dokuz Skywalker Saga filminden unutulmaz anları ve aralıksız aksiyonu yaşa.
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- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 750 Ti veya Radeon HD 7850
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 3 3100
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 780 veya Radeon R9 290
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
LEGO Star Wars The Skywalker Saga'yı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 40 GB boş depolama alanı gerekmektedir.