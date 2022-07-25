Insurgency Sandstorm sistem gereksinimleri neler? Insurgency Sandstorm kaç GB?

FPS tabanlı yakın mesafe çatışma oyunu Insurgency Sandstorm'un sistem gereksinimleri ve bilgisayarda kaç GB yer kapladığı oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Gerek taktiksel gerek ise gerçekçi FPS deneyimi sunan Insurgency Sandstorm'un sistem gereksinimleri neler? Insurgency Sandstorm kaç GB? İşte detaylar…

INSURGENCY SANDSTORM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Insurgecy Sandstorm'u düşük grafiklerde oynamak için Intel Core i5-4440 veya AMD FX-6300 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon HD 7970 ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 7 2700 işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 980 veya AMD Radeon R9 390X ekran kartı istemektedir.

INSURGENCY SANDSTORM MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5-4440 veya AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon HD 7970

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

INSURGENCY SANDSTORM ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 7 2700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 980 veya AMD Radeon R9 390X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

INSURGENCY SANDSTORM KAÇ GB?

Insurgency Sandstorm'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 40 GB boş depolama alanı gerekmektedir.